События

22:24 24.02.2019

В больницу обратились спасатели, участвовавшие в поиске потерявшихся в Карпатах туристов – ГСЧС

1 мин читать
В больницу обратились спасатели, участвовавшие в поиске потерявшихся в Карпатах туристов – ГСЧС

После проведения поисково-спасательной операции по поиску заблудившихся в Карпатах туристов, трое спасателей обратились в больницу за помощью, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"После проведения поисково-спасательных работ группы туристов, вблизи горы Поп Иван Верховинского района, трое спасателей Яворницкого ПРВ СПРЧ АРЗ СП обратились в больницу с предварительным диагнозом - обморожение верхних конечностей и лица. Пострадавшие направлены в Коломыйскую и Калушскую ЦРБ для установления окончательного диагноза и назначения курса лечения", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в воскресенье.

Теги: #гсчс #карпаты #спасатели #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:46 24.02.2019
Украинский политзаключенный Балух этапирован в Армавир – правозащитники

Украинский политзаключенный Балух этапирован в Армавир – правозащитники

20:46 24.02.2019
Правоохранители открыли уже 89 дел и 422 протокола по нарушениям на выборах – Аваков

Правоохранители открыли уже 89 дел и 422 протокола по нарушениям на выборах – Аваков

20:17 24.02.2019
Строительство мемориала Героев Небесной сотни в лучшем случае начнется в начале апреля

Строительство мемориала Героев Небесной сотни в лучшем случае начнется в начале апреля

10:25 24.02.2019
В воскресенье в Киеве без существенных осадков, на дорогах местами гололедица

В воскресенье в Киеве без существенных осадков, на дорогах местами гололедица

09:33 24.02.2019
Правоохранители Киева проверяют информацию о возможном подкупе избирателей через соцсети

Правоохранители Киева проверяют информацию о возможном подкупе избирателей через соцсети

07:29 24.02.2019
Боевики 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ, погиб украинский военнослужащий

Боевики 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ, погиб украинский военнослужащий

07:04 24.02.2019
Морские пехотинцы получили современные бронеавтомобили "Варта"

Морские пехотинцы получили современные бронеавтомобили "Варта"

05:25 24.02.2019
ЕИБ готов присоединиться к проектам, направленным на помощь украинскому Приазовью

ЕИБ готов присоединиться к проектам, направленным на помощь украинскому Приазовью

04:20 24.02.2019
В Киеве ликвидирован пожар на территории гаражного кооператива

В Киеве ликвидирован пожар на территории гаражного кооператива

02:33 24.02.2019
Украина выстояла и защищает государственный суверенитет благодаря и армии, и нашим капелланам – Порошенко

Украина выстояла и защищает государственный суверенитет благодаря и армии, и нашим капелланам – Порошенко

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боец ВСУ погиб, еще один ранен с начала суток на Донбассе вследствие участившихся обстрелов со стороны боевиков – штаб ООС

Помпео пригрозил действиями в отношении тех, кто препятствует демократии в Венесуэле

Боевики 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ, погиб украинский военнослужащий

В Киеве в ночь на воскресенье закроют движение транспорта на мосту Патона

На Евровидение-2019 от Украины поедет Maruv

ПОСЛЕДНЕЕ

В выборах в парламент Молдовы приняло участие менее 50% избирателей

Все страны Европы должны закладывать 2% ВВП на оборону - президент Эстонии

Помпео не исключает военной операции в Венесуэле

Самолет бангладешских авиалиний совершил экстренную посадку после попытки угона

Боец ВСУ погиб, еще один ранен с начала суток на Донбассе вследствие участившихся обстрелов со стороны боевиков – штаб ООС

Боевики обстреляли из минометов Золотое и Новоалександровку

На Харьковщине 6-летний ребенок провалился под лед

На Харьковщине безработный "заминировал" электричку

Император Японии призвал страну работать над отношениями с другими государствами

Потепление придет в Украину в начале недели

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА