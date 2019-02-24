В больницу обратились спасатели, участвовавшие в поиске потерявшихся в Карпатах туристов – ГСЧС

После проведения поисково-спасательной операции по поиску заблудившихся в Карпатах туристов, трое спасателей обратились в больницу за помощью, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"После проведения поисково-спасательных работ группы туристов, вблизи горы Поп Иван Верховинского района, трое спасателей Яворницкого ПРВ СПРЧ АРЗ СП обратились в больницу с предварительным диагнозом - обморожение верхних конечностей и лица. Пострадавшие направлены в Коломыйскую и Калушскую ЦРБ для установления окончательного диагноза и назначения курса лечения", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в воскресенье.