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15:29 24.02.2019

Боец ВСУ погиб, еще один ранен с начала суток на Донбассе вследствие участившихся обстрелов со стороны боевиков – штаб ООС

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Боец ВСУ погиб, еще один ранен с начала суток на Донбассе вследствие участившихся обстрелов со стороны боевиков – штаб ООС

С начала суток воскресенья, 24 февраля, боевики восемь раз обстрелял украинские позиции на Донбассе, при этом 10 раз применив запрещенное минскими договоренностями вооружение с общим расходом 230 мин калибров 120 и 82 мм, вследствие чего один военнослужащих Вооруженных сил Украины погиб и еще один был ранен.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения", - сообщил на брифинге в воскресенье днем представитель пресс-центра штаба ООС Алексей Жуганов.

Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе населенного пункта Водяное с территории временно оккупированного села Ужовка боевики вели обстрел из минометов калибра 120 мм; вблизи села Лебединское с территории временно оккупированного н.п. Саханка - из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле с.Новозвановка, дважды - с территории временно оккупированного пгт Калиновое боевики вели огонь из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, зенитной установки ЗУ-23-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе н.п. Новоалександровка, с территории временно оккупированного г.Первомайск - из минометов калибров 120 и 82 мм и вооружения БМП; вблизи н.п. Хутор Вольный, с территории временно оккупированного г.Первомайск - из минометов калибра 120 мм; в районе н.п. Екатериновка с территории временно оккупированного пос.Молодежне - из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП и ЗУ-23-2; в районе н.п. Золотое-1, с территории временно оккупированного г.Первомайск - из минометов калибра 120 мм.

Теги: #всу #оос #боевики #донбасс
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