Боевики обстреляли из минометов Золотое и Новоалександровку

В воскресенье около 5 утра боевики на Донбассе осуществили прицельный минометный обстрел населенных пунктов Золотое и Новоалександровка (оба – Попаснянский р-н, Луганская обл.), сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

Согласно опубликованной на странице пресс-центра штаба в сцсети Фейсбук информации, мины российского производства разрывались прямо в домах украинцев и напуганные артобстрелом гражданские едва успевали прятаться от взрывов.

"Жена схватила нашу трехлетнюю дочь и мы хотели выбежать, но последующим взрывом выбило двери и мы упали. Из-за пережитого моя дочь перестала разговаривать ... Что нам делать, я не знаю ...", - приводит пресс-центр слова одного из жителей подвергшегося обстрелу н.п.Золотое.

В информации отмечается, что в настоящее время на местах обстрелов работают представители украинской стороны СЦКК и следственных органов, которые собирают доказательную базу террористического акта против мирного населения Украины.

В пресс-центре штаба ООС не сообщают, есть ли в результате минометных обстрелов населенных пунктов жертвы и пострадавшие среди мирного населения, а также размер и масштабы причиненного ущерба. Вместе с тем, согласно опубликованным фотографиям, вследствие обстрелов были разрушены или существенно повреждены как одноэтажные жилые дома, так и хозяйственные постройки.