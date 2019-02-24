На Харьковщине 6-летний ребенок провалился под лед

Полиция устанавливает обстоятельства гибели 6-летнего ребенка на пруду в с.Студенок Изюмского района Харьковской области.

"Предварительно, 6-летний мальчик и его 4-летняя сестра пошли гулять по замерзшему пруду. Они прошли на тонкий лед, который треснул, и мальчик провалился. Девочка побежала звать на помощь, однако когда ребенка вытащили из воды, было уже поздно", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области В полиции отмечают, что семья на учете в социальных службах как неблагополучная не состоит.

По факту гибели ребенка открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".