События

14:07 24.02.2019

На Харьковщине безработный "заминировал" электричку

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Работники полиции задержали 35-летнего безработного жителя Харьковской области по подозрению в заведомо ложном сообщении о минировании.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, в субботу вечером в ГСЧС позвонил аноним, заявивший, что электропоезд Лозовая-Гусаровка не доедет до места назначения, поскольку он заминирован.

"Работники полиции вместе со специалистами взрывотехнического управления провели осмотр подвижного состава пригородного электропоезда общей площадью 560 кв. метров. Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружили. Движение поездов не останавливалось", - говорится в сообщении.

По данному факту следователь Холодногорского отдела полиции Харькова открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полиция разоблачила в совершении преступления 35-летнего безработного жителя Харьковской области.

Теги: #полиция #харьков
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