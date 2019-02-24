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12:04 24.02.2019

Потепление придет в Украину в начале недели

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Потепление придет в Украину в начале недели

ПВ ближайшие сутки, 25 февраля, на территорию Украины будет перемещаться более теплый воздух с северо-запада, сообщает Укргидрометцентр в воскресенье.

На Левобережье страны в понедельник небольшой мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков.

На Левобережье и в Карпатском регионе на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днем отдельные порывы 15-20м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, в южной части и в горах 5-10° мороза; днем 1-7° тепла.

В Киеве - без существенных осадков; температура ночью 0-2° мороза, днем 4-6° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 25 февраля самая высокая температура днем была 15,5 в 1990г., самая низкая ночью -20,7 в 1917г.

На 26 февраля синоптики прогнозируют ночью в восточных областях и на севере Левобережья, днём в Украине, кроме западных областей, небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер западный , 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью от 3 мороза до 2 тепла, днём 0-5° тепла.

В Киеве 26 февраля ожидается погода ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, вдень 3-5° тепла.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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