События

10:50 24.02.2019

ДТП в Одессе, есть жертвы

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ДТП в Одессе, есть жертвы

В результате дорожно-транспортного происшествия в Одессе в ночь на воскресенье погибло два человека, сообщили в Отделе коммуникации полиции Одесской области.

"Предварительно установлено, что 38-летний водитель легковушки, выехав на перекресток, не справился с управлением и совершил столкновение с электроопорой. В результате удара водитель и его 25-летний пассажир погибли на месте", – говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье утром.

В информации уточняется, что происшествие произошло около 03.00 на углу улиц Ивана и Юрия Лип и Инглези с участием автомобиля ВАЗ.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Теги: #дтп #полицейские #одесса
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Интерфакс-Украина
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