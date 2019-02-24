События

10:25 24.02.2019

В воскресенье в Киеве без существенных осадков, на дорогах местами гололедица

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В воскресенье в Киеве без существенных осадков, на дорогах местами гололедица

В воскресенье, 24 февраля, в столице без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"По прогнозу синоптиков, сегодня в Киеве переменная облачность, ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, температура днем около 0°", – говорится в сообщении мэрии в воскресенье утром, со ссылкой на Укргидрометцентр.

В КГГА с целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций призывают киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов во время гололеда.

Теги: #погода #киев #гололедица #кгга #украина
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Интерфакс-Украина
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