Правоохранители Киева проверяют информацию о возможном подкупе избирателей через соцсети

Полиция Киева открыла уголовное производство по факту призывов в соцсети за вознаграждение принять участие в акции в поддержку одного из кандидатов в президенты, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В полицию Киева поступило заявление от директора общественной организации о том, что в социальной сети появился фейковый аккаунт их сообщества. Мужчина отметил, что на этой странице размещены призывы об участии граждан в акции в поддержку одного из кандидатов на президентских выборах. За пребывание на таком мероприятии в парке города Гайворон обещают вознаграждение в размере 600 грн", – говорится в сообщении на сайте полиции Киева в субботу вечером.

В информации отмечается, что мероприятие запланировано на 24 февраля в Кировоградской области.

По данному факту следователи ГУ Нацполиции в г.Киеве начали уголовное производство по ч.2 ст.160 (Подкуп избирателя, участника референдума) УК Украины. Санкция этой статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

"Полицейские в рамках производства проверяют информацию о возможном подкупе избирателей", – сказано в сообщении.