События

08:29 24.02.2019

Граждане Молдовы выбирают депутатов парламента

2 мин читать
Граждане Молдовы выбирают депутатов парламента

Голосование на выборах в парламент и консультативный референдум начались в Молдовы в воскресенье в 7:00 по местному времени.

Голосование будет проходить на 2 тыс. 141 избирательном участке, из них 123 находятся за рубежом.

Впервые в истории независимой Молдовы выборы пройдут по смешанной избирательной системе - 51 депутат будет избран по одномандатным округам, а 50 - по партийным спискам в национальном округе. Впервые на выборах в Молдове отменен порог явки, разрешена агитация в день выборов, за исключением помещений избирательных участков.

Параллельно с парламентскими выборами в Молдове проходит консультативный референдум. Граждане ответят на вопросы о сокращении числа депутатов парламента со 101 до 61 и праве народа отзывать депутатов, если они не исполняют свои обязанности.

Последний вопрос напрямую противоречит конституции Молдовы и практикам, одобренным Венецианской комиссией Совета Европы. Консультативный референдум не будет иметь юридических последствий. Правительство Молдовы объяснило свою инициативу стремлением "узнать мнение народа по актуальным вопросам реформы политической системы страны". Для признания референдума состоявшимся, в нем должны принять участие не менее трети избирателей.

В выборах по национальному округу принимает участие 14 партий и один избирательный блок: Демократическая партия (ДПМ, 53 кандидата), блок ACUM (включающий Партию действия и солидарности и Платформу DA, 55), Партия коммунистов (54), Партия социалистов (ПСРМ, 55), партия "Шор" (51), движение Antimafie (32), "Наша партия" (54), Национал-либеральная партия (40), партия "Народная воля" (30), Партия регионов (43), партия "Демократия дома" (37), Движение профессионалов "Speranta-Надежда" (34), партия "Родина" (35), Экологическая партия зеленых (31) и Либеральная партия (30).

В выборах по 51 одномандатному округу принимают участие 320 кандидатов, из которых 265 - представители партий, а 55 - независимые кандидаты. Только ДПМ и ПСРМ выставили кандидатов в каждом округе. Выборы в округах пройдут в один тур, депутатом станет кандидат, получивший наибольшее число голосов.

За выборами будут следить более 600 международных и 2,5 тыс. местных наблюдателей. Из них 80 человек будут работать на зарубежных избирательных участках.

Теги: #молдова #выборы #парламент #начало
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:12 23.02.2019
Кива призвал прокуратуру прекратить преследование полицейских, которые выявляют агитсети кандидата от власти

Кива призвал прокуратуру прекратить преследование полицейских, которые выявляют агитсети кандидата от власти

16:53 23.02.2019
Березенко: в основе заявлений Авакова - его политическая ангажированность

Березенко: в основе заявлений Авакова - его политическая ангажированность

15:11 23.02.2019
Тимошенко пообещала посадить трех друзей Порошенко

Тимошенко пообещала посадить трех друзей Порошенко

14:49 23.02.2019
Князев поручил руководителям полиции на местах регулярно отчитываться перед обществом о реагировании на нарушения в ходе избирательной кампании

Князев поручил руководителям полиции на местах регулярно отчитываться перед обществом о реагировании на нарушения в ходе избирательной кампании

14:45 23.02.2019
Первый замглавы АП Ковальчук, актриса Роговцева и дипломат Щербак стали доверенными лицами Порошенко на выборах

Первый замглавы АП Ковальчук, актриса Роговцева и дипломат Щербак стали доверенными лицами Порошенко на выборах

14:44 23.02.2019
Первый замглавы АП Ковальчук, актриса Роговцева и дипломат Щербак стали доверенными лицами Порошенко на выборах

Первый замглавы АП Ковальчук, актриса Роговцева и дипломат Щербак стали доверенными лицами Порошенко на выборах

13:51 23.02.2019
Участие избирателей в предвыборной агитации, в том числе на основе безоплатных договоров, не может быть ограничено – ЦИК

Участие избирателей в предвыборной агитации, в том числе на основе безоплатных договоров, не может быть ограничено – ЦИК

11:47 23.02.2019
Избирательная "сетка" может включать около 200 тыс. агитаторов и отхватывать до 6 млн избирателей – Аваков

Избирательная "сетка" может включать около 200 тыс. агитаторов и отхватывать до 6 млн избирателей – Аваков

10:44 23.02.2019
Полицейские Киева проходят тренинг по охране порядка на избирательных участках

Полицейские Киева проходят тренинг по охране порядка на избирательных участках

21:45 22.02.2019
Правоохранители открыли уже 77 дел и 401 протокол по нарушениям на выборах - Аваков

Правоохранители открыли уже 77 дел и 401 протокол по нарушениям на выборах - Аваков

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ, погиб украинский военнослужащий

В Киеве в ночь на воскресенье закроют движение транспорта на мосту Патона

На Евровидение-2019 от Украины поедет Maruv

Венесуэла полностью разрывает отношения с Колумбией – Мадуро

Украинский боец погиб на Донбассе в результате обстрела боевиков

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ, погиб украинский военнослужащий

Морские пехотинцы получили современные бронеавтомобили "Варта"

ЕИБ готов присоединиться к проектам, направленным на помощь украинскому Приазовью

В Киеве ликвидирован пожар на территории гаражного кооператива

Госдеп США сообщает о более 1,5 т американского продовольствия, которое готово к отправке в Венесуэлу из Бразилии

Украина выстояла и защищает государственный суверенитет благодаря и армии, и нашим капелланам – Порошенко

МИД Колумбии рекомендовал дипломатам вернуться на родину из Венесуэлы как можно скорее

Общественное решит, будет ли выступать MARUV от Украины на Евровидении-2019

Три грузовика с гумпомощью на границе Венесуэлы и Колумбии охвачены огнем

В Киеве в ночь на воскресенье закроют движение транспорта на мосту Патона

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА