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07:29 24.02.2019

Боевики 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ, погиб украинский военнослужащий

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Боевики 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ, погиб украинский военнослужащий

Боевики незаконных вооруженных формирований 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие обстрелов один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"23 февраля российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное минскими договоренностям, было применено 8 раз с общим расходом 44 мины калибров 120 и 82-мм. Также враг вел огонь по позициям подразделений наших войск из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб", – говорится в сводке на странице штаба в Фейсбук в воскресенье утром.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики пять раз обстреляли позиции ООС: из минометов калибра 120-мм - в районе Водяного; из минометов калибра 82-мм - вблизи Красногоровки; из противотанкового ракетного комплекса - в районе Чермалыка; дважды, из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Павлополя.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики шесть раз обстреляли украинских военных: трижды из минометов калибра 82-мм - вблизи Крымского; дважды, из минометов 120-го и 82-го калибров, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Екатериновки; со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Новозвановки.

"На каждый вражеский обстрел подразделения Объединенных сил отвечали огнем дежурных огневых средств, не запрещенных минскими договоренностями", – сказано в сообщении.

По данным украинской разведки, 23 февраля двух боевиков уничтожено и двое ранены.

С начала текущих суток НВФ шесть раз обстреляли украинские позиции.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": из минометов калибра 120-мм в районе Водяного.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": из минометов калибров 120 и 82-мм, вооружение БМП и крупнокалиберных пулеметов - в районе Новозвановки; из минометов калибра 120-мм - вблизи Хутора Вольного; из минометов калибра 82-мм, вооружение БМП и зенитной установки ЗУ-23-22 - в районе Екатериновки; из минометов калибров 120 и 82-мм, а также вооружения БМП - вблизи Новоалександровки; из минометов калибра 120-мм - в районе Золотое-1.

В штабе ООС подчеркнули, что потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил с начала текущих суток нет.

Теги: #оос #сводка #украина
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