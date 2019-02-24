События

05:25 24.02.2019

ЕИБ готов присоединиться к проектам, направленным на помощь украинскому Приазовью

2 мин читать
ЕИБ готов присоединиться к проектам, направленным на помощь украинскому Приазовью

Европейский инвестиционный банк готов присоединиться к проектам, направленным на помощь украинскому Приазовью, сообщил глава представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жан-Эрик де Загон во время встречи с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш- Цинцадзе, сообщил "Урядовый портал".

Ж.-Э. де Загон проинформировал о своем восприятии ситуации в районе Приазовья и возможности реализации ряда инвестиционных проектов там.

"Будучи членом Миссии ЕС по Приазовью, удалось воочию увидеть потребности региона. В частности, дороги, соединяющие Мариуполь, Запорожье, Бердянск и Николаев, которые требуют капитального ремонта. Поэтому есть над чем работать", - подчеркнул Глава представительства Европейского инвестиционного банка.

Вице-премьер-министр отметила, что оценка экспертной миссии ЕС на Приазовье, которая недавно завершила свою работу в регионе, даст основания для активного привлечения ЕИБ к помощи этому региону.

"Российская агрессия в акватории Черного моря имеет крайне негативные последствия для экономики края. Убеждена, что реализация инфраструктурных проектов может значительно усилить устойчивость региона", - отметила И.Климпуш-Цинцадзе.

Она подчеркнула, что нынешняя цель - усилить безопасность общин и социальную сплоченность, поддержать экономическое восстановление пострадавших от конфликта общин Донбасса. Следовательно, поддержка Европейского Союза и ЕИБ в этом контексте была бы очень кстати.

Кроме перспектив разработки и начала проектов, направленных на помощь Приазовью, стороны также обсудили проекты, которые пока имплементируются в Украине, а также возможности внедрения инициативы по гуманитарному патронату со стороны ЕС отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Теги: #проекты #еиб #приазовье #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:20 24.02.2019
В Киеве ликвидирован пожар на территории гаражного кооператива

В Киеве ликвидирован пожар на территории гаражного кооператива

02:33 24.02.2019
Украина выстояла и защищает государственный суверенитет благодаря и армии, и нашим капелланам – Порошенко

Украина выстояла и защищает государственный суверенитет благодаря и армии, и нашим капелланам – Порошенко

01:05 24.02.2019
Общественное решит, будет ли выступать MARUV от Украины на Евровидении-2019

Общественное решит, будет ли выступать MARUV от Украины на Евровидении-2019

23:33 23.02.2019
В Киеве в ночь на воскресенье закроют движение транспорта на мосту Патона

В Киеве в ночь на воскресенье закроют движение транспорта на мосту Патона

23:04 23.02.2019
На Евровидение-2019 от Украины поедет Maruv

На Евровидение-2019 от Украины поедет Maruv

08:54 23.02.2019
МККК направил на Донбасс 190 тонн стройматериалов

МККК направил на Донбасс 190 тонн стройматериалов

07:28 23.02.2019
Боевики 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен украинский военнослужащий

Боевики 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен украинский военнослужащий

06:19 23.02.2019
Трем патрульным полицейским в Киеве объявлено о подозрении за превышение полномочий

Трем патрульным полицейским в Киеве объявлено о подозрении за превышение полномочий

05:30 23.02.2019
В Карпатах погибло два туриста

В Карпатах погибло два туриста

04:29 23.02.2019
"УАВтормет" критикует метпредприятия за снижение закупочных цен на лом, что привело к падению его заготовки

"УАВтормет" критикует метпредприятия за снижение закупочных цен на лом, что привело к падению его заготовки

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве в ночь на воскресенье закроют движение транспорта на мосту Патона

На Евровидение-2019 от Украины поедет Maruv

Венесуэла полностью разрывает отношения с Колумбией – Мадуро

Украинский боец погиб на Донбассе в результате обстрела боевиков

ООС: Близ блокпоста боевиков на мине подорвался микроавтобус – двое гражданских погибли, трое ранены

ПОСЛЕДНЕЕ

Госдеп США сообщает о более 1,5 т американского продовольствия, которое готово к отправке в Венесуэлу из Бразилии

МИД Колумбии рекомендовал дипломатам вернуться на родину из Венесуэлы как можно скорее

Три грузовика с гумпомощью на границе Венесуэлы и Колумбии охвачены огнем

Венесуэла полностью разрывает отношения с Колумбией – Мадуро

Лидер венесуэльской оппозиции направляется в гуманитарном конвое из Колумбии в сторону границы с Венесуэлой

Украинский боец погиб на Донбассе в результате обстрела боевиков

В Харькове прошел "Марш злых харьковчан"

Волонтеры на колумбийской стороне границы с Венесуэлой готовы к передаче гумпомощи - ТВ

В Харькове неизвестный напал на сотрудницу ломбарда и забрал деньги, введен план "Сирена" - полиция

ООС: Близ блокпоста боевиков на мине подорвался микроавтобус – двое гражданских погибли, трое ранены

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА