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04:20 24.02.2019

В Киеве ликвидирован пожар на территории гаражного кооператива

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В Киеве ликвидирован пожар на территории гаражного кооператива

Спасатели потушили пожар в гаражном кооперативе охвативший ангар площадью в 250 кв. м, горюче-смазочные материалы находящиеся в нем не загорелись, сообщили в ГУ Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в г.Киеве.

"23 февраля в 18:30 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который возник на ул. Бориспольской, 53, что в Дарницком районе столицы. На место происшествия были сразу же направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию на место происшествия было установлено, что на территории гаражного кооператива горит ангар на площади 250 кв. м. В 20:20 пожар был локализован, а в 21:05 ликвидирован", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в ночь на воскресенье.

В ГСЧС отметили, что сложность тушения пожара заключалась в том, что в ангаре находились горюче-смазочные материалы, а также на территории кооператива не было пожарного водоснабжения. Спасателям пришлось прокладывать магистральные линии на расстояние более 500 м и осуществлять постоянный подвоз воды.

"Еще стоит отметить, что во время пожара в ангаре взорвалось несколько газовых баллонов. Благодаря профессиональным и слаженным действиям пожарных удалось не допустить распространения пожара на рядом расположенные гаражи", – сказано в сообщении.

На место происшествия выезжало 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 55 человек личного состава.

В ГСЧС добавили, что погибших и травмированных нет.

Причину возникновения пожара устанавливают правоохранительные органы.

Теги: #киев #украина #гаражи #пожар
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