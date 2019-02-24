Украина выстояла и защищает государственный суверенитет благодаря и армии, и нашим капелланам – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки во Львовскую область поблагодарил капелланов за их службу на передовой и веру в Бога и Украину, сообщает пресс-служба администрации президента.

"Украина выстояла и построила мощную армию, которая способна защитить государственный суверенитет. В том числе и не только потому, что у нее есть оружие, она одета и накормлена. Но и потому, что мы, наконец, имеем капелланов. На фронте атеистов нет. Я вижу это собственными глазами, когда бываю на фронте", - сказал П.Порошенко находясь в греко-католическом храме - Соборе Святого Иосафата в Червонограде.

Глава государства выразил благодарность греко-католикам и Главе УГКЦ за "их молитву и поддержку, чтобы в Украине был мир".

"Научить молиться - это крест капелланов", - добавил президент и поблагодарил капелланов за их службу и веру в Бога и Украину.

Настоятель храма отец Михаил, который является также и военным капелланом, в свою очередь поблагодарил П.Порошенко за "его сложную, но очень нужную для защиты Украины работу". Также он привел слова бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского: "Петр Порошенко похоронил историческую миссию палача Украины Путина".