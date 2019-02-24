МИД Колумбии рекомендовал дипломатам вернуться на родину из Венесуэлы как можно скорее

Власти Колумбии в субботу по местному времени в ответ на решение президента Венесуэлы Николаса Мадуро разорвать отношения с Боготой издали распоряжение колумбийским дипломатам вернуться в страну, информирует агентство ЭФЭ.

"Для того, чтобы сохранить жизни всех колумбийских чиновников, (необходимо) вернуться в Колумбию, как можно, скорее", - процитировало агентство слова главы колумбийского МИД Карлоса Трухильо.

При этом министр отметил, что Богота признает президентом Венесуэлы лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

Накануне Х.Гуайдо, несмотря на решение Верховного суда Венесуэлы, запрещающее ему покидать пределы страны, перешел границу с Колумбией и присутствовал на благотворительном концерте в поддержку Венесуэлы, после которого провел встречи с президентами Колумбии, Чили, Парагвая и генсеком Организации американских государств.