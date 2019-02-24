Общественное решит, будет ли выступать MARUV от Украины на Евровидении-2019

Согласование представителя Украины на Евровидение-2019 Национальная общественная телерадиокомпания (НСТУ) проведет в течение 48 часов, сообщило "Громадское".

"Общественное вещание, которое выбирает представителя Украины на песенном конкурсе Евровидение, несмотря на победу в национальном отборе певицы MARUV, еще не приняло окончательного решения", – цитирует заявление члена правления НСТУ Александры Кольцовой "Громадское" в ночь на воскресенье.

По ее словам, решение о том, кто будет представлять Украину, НСТУ примет в течение 48 часов, "а сама MARUV должна дать ответы на вопросы по договору в течение 24 часов".

"Сейчас мы должны утвердить или согласовать победителя, который поедет от Украины. И мы, как Общественное вещание, прислушиваемся к обществу. В обществе сейчас есть разные мнения, исполнитель, имеющий концертную деятельность в России, может представлять Украину. В нашем договоре есть пункт, который нам нужно обсудить с MARUV", - рассказала А.Кольцова.

На вопрос, будет ли в противном случае Украину представлять группа Freedom Jazz, которая заняла второе место в отборе, А.Кольцова ответила: "К сожалению пока не могу сказать. Мы хотели бы услышать от MARUV ответы, и конечно хотелось бы положить дискурс в украинском обществе: имеет ли право артист, который представляет Украину на Евровидении, ездить с концертами в Россию".

Кроме того, А.Кольцова на вопрос, о требовании от MARUV объявить о прекращении концертов в России, отметила, что "в договоре есть пункт, который предусматривает определенные решения - они должны его принять".

Как сообщалось, 23 февраля в украинском национальном отборе на Евровидение-2019 победила певица Maruv, которая будет представлять Украину на песенном конкурсе в столице Израиля Тель-Авиве в мае 2019 года.

По итогам финала она получила 11 баллов из 12 возможных. Члены жюри поставили певице 5 очков, по результатам зрительских голосований Maruv получила максимально – 6 баллов.

На втором месте оказалась Freedom-jazz girls band с 10 баллами.

8 баллов получила KAZKA и заняла третье место.

YUKO и Brunettes Shoot Blondes разделили 4 и 5 места получив в сумме каждый по 5 баллов.

На шестом – ANNA MARIA с 3 баллами.