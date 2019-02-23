В Киеве в ночь на воскресенье закроют движение транспорта на мосту Патона

В ночь на воскресенье в связи с ремонтными работами движение транспорта на мосту им.Патона будет закрыто, сообщила пресс-служба КК "Киевавтодор".

"24 февраля с 00.00 до 05.00 в связи с выполнением первоочередных ремонтных работ на мосту им. Е.А. Патона будет закрыто движение транспорта по мосту в обоих направлениях", – говорится в сообщении на странице корпорации в Фейсбук в четверг.

В "Киевавтодоре" просят водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения.