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23:33 23.02.2019

В Киеве в ночь на воскресенье закроют движение транспорта на мосту Патона

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В Киеве в ночь на воскресенье закроют движение транспорта на мосту Патона

В ночь на воскресенье в связи с ремонтными работами движение транспорта на мосту им.Патона будет закрыто, сообщила пресс-служба КК "Киевавтодор".

"24 февраля с 00.00 до 05.00 в связи с выполнением первоочередных ремонтных работ на мосту им. Е.А. Патона будет закрыто движение транспорта по мосту в обоих направлениях", – говорится в сообщении на странице корпорации в Фейсбук в четверг.

В "Киевавтодоре" просят водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения.

Теги: #киев #украина #движение #транспорт
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