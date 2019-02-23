Лидер венесуэльской оппозиции направляется в гуманитарном конвое из Колумбии в сторону границы с Венесуэлой

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в одной из фур с гуманитарной помощью направляется из Колумбии в сторону границы с Венесуэлой, передает колумбийское телевидение.

Накануне Х.Гуайдо в нарушение распоряжения Верховного суда Венесуэлы, запрещающего ему покидать пределы страны, перебрался в Колумбию и посетил благотворительный концерт. Там он встретился с президентами Колумбии, Чили и Парагвая, а также с генсеком Организации американских государств.

Ранее сообщалось, что венесуэльские власти перекрыли границы с Колумбией и Бразилией, где расположены центры приема и складирования гуманитарной помощи для Венесуэлы, которую Каракас отказывается принимать.

Х.Гуайдо в свою очередь сообщил, что одной фуре с гуманитарной помощью из Бразилии удалось пересечь границу с Венесуэлой. Аналогичная информация поступает и с колумбийской границы, однако официальных подтверждений из Каракаса пока не поступало.