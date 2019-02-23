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17:42 23.02.2019

Волонтеры на колумбийской стороне границы с Венесуэлой готовы к передаче гумпомощи - ТВ

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Группы волонтеров в районе колумбийского города Кукута на границе с Венесуэлой ожидают возможности пройти на мост, по которому проходит граница между странами, для того, чтобы начать передачу гуманитарной помощи, сообщает телеканал TV Cucuta.

Согласно намерениям волонтеров, через границу планируется организовать живую цепь, по которой будет передана помощь для Венесуэлы.

Кроме того, на колумбийской стороне границы в ожидании находятся водители загруженных фур, готовые отправиться в соседнюю страну.

Между тем, граница с венесуэльской стороны продолжает оставаться закрытой. Она блокирована заграждениями, на ней дежурит большое число военнослужащих армии и национальной гвардии Венесуэлы.

Теги: #венесуэла #гумпомощь
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Интерфакс-Украина
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