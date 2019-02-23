События

17:18 23.02.2019

В Харькове неизвестный напал на сотрудницу ломбарда и забрал деньги, введен план "Сирена" - полиция

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В Харькове неизвестный напал на сотрудницу ломбарда и забрал деньги, введен план "Сирена" - полиция

В субботу утром в Харькове неизвестный мужчина напал на сотрудницу ломбарда, расположенного на пр.Гагарина, забрал деньги и скрылся.

"Неизвестный зашел в помещение и ударил тяжелым предметом 22-летнюю женщину, после чего завладел деньгами в сумме 30тыс.грн и убежал. На розыск правонарушителя ориентирован личный состав харьковской полиции, по городу введен в действие оперативный план "Сирена", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Девушка находится в больнице, ее состояние здоровье оценивается как удовлетворительное.

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином реестре досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Полиция сообщает, нападавший (рост около 180 см, плотного телосложения) был одет в куртку темно-зеленого цвета с капюшоном, синие джинсы и черные перчатки.

Всех, кто располагает любой информацией о нем, просят сообщить в полицию удобным способом.

Теги: #нападение #ломбард #полиция #харьков
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