События

17:17 23.02.2019

ООС: Близ блокпоста боевиков на мине подорвался микроавтобус – двое гражданских погибли, трое ранены

1 мин читать
ООС: Близ блокпоста боевиков на мине подорвался микроавтобус – двое гражданских погибли, трое ранены

На временно оккупированной территории вблизи блокпоста боевиков в Донецкой области в субботу на противотанковой мине подорвался микроавтобус, перевозивший гражданских лиц - два человека погибли на месте, трое получили ранения, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"Сегодня, в 12.30, в 50 метрах от контрольного пункта "Оленивка", где представители российско-оккупационных войск осуществляют пропуск граждан, произошел подрыв автомобиля. По предварительной информации, микроавтобус, перевозивший гражданских лиц, съехал на обочину и подорвался на противотанковой мине. В результате взрыва два человека погибли на месте, трое получили ранения", - говорится в сообщении ООС в Фейсбук.

По данным ОРДО, погибли двое, один ранен – они жители населенного пункта Снежное и возвращались с подконтрольной Киеву территории, куда ездили за пенсией. По словам выжившего, в момент происшествия водитель авто съехал на обочину для обгона, но не справился с управлением и машину занесло.

Теги: #гибель #оос #боевики #взрыв #нвф #мина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:28 23.02.2019
Боевики 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен украинский военнослужащий

Боевики 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен украинский военнослужащий

02:23 23.02.2019
Двум лицам, проходящим военную службу в структурах боевиков на временно оккупированных территориях, сообщено о подозрении

Двум лицам, проходящим военную службу в структурах боевиков на временно оккупированных территориях, сообщено о подозрении

18:32 22.02.2019
Боевики 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил в пятницу, в ВСУ без потерь

Боевики 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил в пятницу, в ВСУ без потерь

07:24 22.02.2019
Боевики НВФ 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие обстрелов трое военнослужащих получили ранения

Боевики НВФ 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие обстрелов трое военнослужащих получили ранения

00:10 22.02.2019
На полигоне в Киевской области двое солдат подорвались из-за взрыва гранаты - прокуратура

На полигоне в Киевской области двое солдат подорвались из-за взрыва гранаты - прокуратура

18:34 21.02.2019
Боевики бьют на Донбассе из запрещенного вооружения

Боевики бьют на Донбассе из запрещенного вооружения

16:34 21.02.2019
Двое солдат-срочников получили травмы из-за подрыва неизвестного предмета на полигоне в Киевской области - 72 ОМБр

Двое солдат-срочников получили травмы из-за подрыва неизвестного предмета на полигоне в Киевской области - 72 ОМБр

12:44 21.02.2019
СБУ задержала в Донецкой области организатора фейковых выборов "главы и депутатов ДНР" в 2018

СБУ задержала в Донецкой области организатора фейковых выборов "главы и депутатов ДНР" в 2018

11:12 21.02.2019
Бывший военный пытался продать два РПГ-22 в районе проведения ООС – СБУ

Бывший военный пытался продать два РПГ-22 в районе проведения ООС – СБУ

07:26 21.02.2019
Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один военный

Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один военный

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Гастролировавшие в РФ артисты не могут участвовать в финале нацотбора на "Евровидение" – вице-премьер Кириленко

В Николаевской области неизвестные совершили поджог на белорусском асфальтовом заводе и избили охрану, Минск выражает протест

Замглавы фракции БПП Березенко фигурирует в уголовных производствах, сообщил Аваков

Аваков: пока нет оснований говорить о причастности действующих сотрудников полиции к убийству Гандзюк

К группе туристов в районе горы Поп Иван направилась поисково-спасательная группа – ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

В Харькове прошел "Марш злых харьковчан"

Волонтеры на колумбийской стороне границы с Венесуэлой готовы к передаче гумпомощи - ТВ

В Харькове неизвестный напал на сотрудницу ломбарда и забрал деньги, введен план "Сирена" - полиция

Полиция ищет лжеминера харьковского ж/д вокзала

Патрульные 40 минут отговаривали мужчину от намерений прыгнуть с крыши многоэтажки в Краматорске

В селе на Волыни не обошлось без стрельбы при решении вопроса перехода храма в подчинение ПЦУ

Спасательная группа начала транспортировку с горы Поп Иван двух туристов, которые нуждаются в помощи – ГСЧС

Филарет просит главу УГКЦ отказаться от проведения службы в Софийском соборе

Гастролировавшие в РФ артисты не могут участвовать в финале нацотбора на "Евровидение" – вице-премьер Кириленко

Князев поручил руководителям полиции на местах регулярно отчитываться перед обществом о реагировании на нарушения в ходе избирательной кампании

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА