ООС: Близ блокпоста боевиков на мине подорвался микроавтобус – двое гражданских погибли, трое ранены

На временно оккупированной территории вблизи блокпоста боевиков в Донецкой области в субботу на противотанковой мине подорвался микроавтобус, перевозивший гражданских лиц - два человека погибли на месте, трое получили ранения, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"Сегодня, в 12.30, в 50 метрах от контрольного пункта "Оленивка", где представители российско-оккупационных войск осуществляют пропуск граждан, произошел подрыв автомобиля. По предварительной информации, микроавтобус, перевозивший гражданских лиц, съехал на обочину и подорвался на противотанковой мине. В результате взрыва два человека погибли на месте, трое получили ранения", - говорится в сообщении ООС в Фейсбук.

По данным ОРДО, погибли двое, один ранен – они жители населенного пункта Снежное и возвращались с подконтрольной Киеву территории, куда ездили за пенсией. По словам выжившего, в момент происшествия водитель авто съехал на обочину для обгона, но не справился с управлением и машину занесло.