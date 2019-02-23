Патрульные 40 минут отговаривали мужчину от намерений прыгнуть с крыши многоэтажки в Краматорске

В Краматорске Донецкой области патрульные полицейские предотвратили самоубийство мужчины, который хотел прыгнуть с крыши многоэтажного дома.

Как сообщает в субботу патрульная полиция Украина на странице в соцсети Фейсбук, мужчину на крыше многоэтажки заметила женщина из дома напротив и позвонила в полицию.

"Как только патрульные прибыли на вызов – поднялись на крышу и начали разговор с мужчиной. Говорили обо всем: семье, родных, друзьях, работе. Все, что могло отвлечь его от губительных мыслей. Почти 40 минут общения", - сказано в сообщении.

Во время разговора полицейские пытались подойти ближе, чтобы спасти его. Ситуацию ухудшал сильный ветер и то, что гражданин уже перешагнул ограждение и стоял на самом краю крыши.

"После долгого разговора мужчина доверился патрульным и отказался от своего намерения. Полицейские помогли ему спуститься вниз, где передали спасенного врачам", - сказано в сообщении.