В селе на Волыни не обошлось без стрельбы при решении вопроса перехода храма в подчинение ПЦУ

Житель села Жидичин Киверцивского района Волынской области стрелял в односельчан, сообщает полиция, а в соцсетях пишут, что стрелял священник УПЦ(МП) в ходе конфликта о принадлежности Свято-Николаевского храма.

"Сегодня около четырех часов утра на линию службы «102» полиции Волыни поступило сообщение о том, что в селе Жидичин Киверцивского района один из местных жителей осуществил несколько выстрелов, предположительно, из ружья в сторону односельчан. Полиция должным образом зарегистрировала сообщения и проводит его проверку. На месте происшествия работают руководство ГУНП в области и Киверцивского отдела полиции, следственно-оперативная группа", - проинформировал в субботу сектор коммуникации полиции Волынской области.

В свою очередь, якобы свидетель события Тарас Высоцкий ранее в Фейсбук написал, что "в 03.30 ч. настоятель Свято-Николаевского храма УПЦ (МП) села Жидичин Киверцивского района протоиерей Владимир Гелета открыл прицельный огонь из огнестрельного оружия по людям, которые мирно грелись у бочек, охраняя храм, выкрикивая при этом: "Я стреляю", а также "Даю час и всех буду расстреливать ". Было сделано 4 выстрела, утверждал Т.Высоцкий и сообщал также, что "в пятницу около 23:00 зафиксирован факт поджога хозяйственных сооружений с живым поголовьем на территории монастырской экономии, пожар удалось потушить собственными силами" Ранее Т.Высоцкий сообщал в Facebook, что за переход в ПЦУ проголосовали 390 членов местной церковной общины.

Волынская епархия УПЦ(МП) сообщила утром в субботу, что в Жидичине "сторонники УПЦ КП захватили Свято-Николаевский храм УПЦ". "Группа рейдеров срезала болгаркой замки с дверей Свято-Николаевского храма УПЦ и захватила его, оттеснив общину от здания. Как сообщил клирик храма иерей Роман Гелета, при схватках пострадала его жена, которой бросили камень и попали под глаз, и мать, жена настоятеля храма протоиерея Владимира Гелеты, которой разбили лоб", - говорится в сообщении на сайте епархии. Также сообщается, что доступ к церковь заблокирован сторонниками ПЦУ.