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15:56 23.02.2019

Спасательная группа начала транспортировку с горы Поп Иван двух туристов, которые нуждаются в помощи – ГСЧС

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Поисково-спасательная группа начала транспортировку двух пострадавших туристов с горы Поп Иван (Ивано-Франковская обл.), остальные остаются в спасательном пункте на горе.

Как сообщает в субботу на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, у подножия горы создан штаб по проведению спасательных работ для координации связи между спасателями. Также создан промежуточный пункт обогрева.

В 11:10 субботы поисково-спасательная группа ГСЧС прибыла в спасательный пост на горе Поп Иван для сопровождения туристов и транспортировки тел погибших, где вместе с туристами ожидали улучшения погодных условий для начала спуска.

По информации ГСЧС, на тот момент в горах наблюдалось осложнение погодных условий: температура воздуха 22 градусов мороза, сильный ветер, нулевая видимость снежные переметы, достигающие 1,5-2 метров.

В 13:30 спасательная группа начала транспортировку на специальных носилках с горы Поп Иван двух туристов, которые больше всего нуждаются в помощи. На посту с остальными туристами остались три спасателя и 1 волонтер.

Как сообщалось, вечером в пятницу, 22 февраля на поисково-спасательный пост на горе Поп Иван (Карпаты, Ивано-Франковская обл.) обратилась группа туристов (8 человек), которые двигались на гору. Трое из них были транспортированы к спасательному посту на носилках со значительными обморожениями (один из них без признаков жизни), пятеро туристов прибыли самостоятельно. По состоянию на 22:10 пятницы из группы туристов погибло 2 человека, остальные 6 туристов находятся в помещении спасательного поста.

В 5:30 субботы, 23 февраля, в район горы Поп Иван-Черногорский направилась поисково-спасательная группа для сопровождения шестерых выживших туристов и транспортировки двух тел погибших.

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Интерфакс-Украина
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