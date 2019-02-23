Филарет просит главу УГКЦ отказаться от проведения службы в Софийском соборе

Почетный Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет призвал главу Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) верховного архиепископа Киево-Галицкого Святослава (Шевчука) не совершать божественную литургию в соборе Святой Софии в Киеве.

В обнародованном в фейсбуке обращении Филарет выразил обеспокоенность тем, что запланированное в апреле богослужение УГКЦ в Софийском соборе может "вызвать противостояние между православными и греко-католиками и нарушить межконфессиональный диалог в Украине".

Почетный патриарх считает, что свершение греко-католическим духовенством литургии в центре украинского православия - соборе Святой Софии может вызвать "сопротивление со стороны православных". Филарет также предположил, что это событие может использовать Россия с целью провокаций.

"Мы хотим и в дальнейшем сохранять хорошие отношения между Украинской православной церковью и Украинской греко-католической церковью, которые сложились между нами в течение последних десятилетий. Не желая межконфессионального напряжения, просим Вас отказаться от проведения паломничества и совершения божественной литургии в соборе Святой Софии в Киеве", - говорится в обращении патриарха Филарета.

Он также отметил, что УГКЦ ранее никогда не совершала литургию в соборе Святой Софии.

Тем временем пресс-служба Киевской митрополии сообщает, что предстоятель новосозданной ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний направил письмо главе УГКЦ "по вопросам, которые касаются двух церквей". Представители греко-католической церкви, как сообщает ZN.UA, в свою очередь, сообщили, что глава УГКЦ Святослав в настоящее время находится за границей. Потому встреча возможна после его возвращения после его возвращения.