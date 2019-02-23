Князев поручил руководителям полиции на местах регулярно отчитываться перед обществом о реагировании на нарушения в ходе избирательной кампании

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев поручил всем руководителям территориальных подразделений полиции регулярно отчитываться перед обществом о реагировании на нарушения, связанные с избирательной кампанией.

Как департамент коммуникации Нацполиции Украины, накануне, 22 февраля, во время видеоселекторного совещания по вопросам обеспечения реагирования на сообщения, связанные с выборами президента Украины, С.Князев подчеркнул, что каждый руководитель региона несет персональную ответственность за надлежащее реагирование и принятие соответствующих процессуальных решений по сообщениям относительно избирательного процесса.

"Вы лично каждый в своем регионе отвечаете за документирование таких фактов: от принятия сообщения по телефону "102", сбора материалов, расследования и направления дела в суд. Подчеркиваю необходимость надлежащей координации всех без исключения подразделений, в частности, центрального аппарата с территориальными органами", - сказал глава ведомства.

С.Князев отметил, что для полиции нет разницы, какая политическая сила участвует в избирательной гонке. "Наша задача – обеспечить честность этих выборов… И главное, что мы от вас требуем, - никакой политики. В противном случае – сняли китель и пошли заниматься политикой", - сказал он.

Глава Нацполиции поставил задачу всем руководителям территориальных подразделений систематически отчитываться перед обществом об оперативной обстановке по событиям и нарушений, связанных с избирательной кампанией.

По состоянию на пятницу, 22 февраля, полиция зарегистрировала 1787 сообщений о нарушениях в сфере избирательного процесса, по фактам открыто 81 уголовное производство, составлен 410 административных протоколов. Ежедневно полицейские в среднем фиксируют 50 таких сообщений.

В совещании приняли участие первый заместитель главы Нацполиции - руководитель уголовной полиции Вячеслав Аброськин, заместитель главы Нацполиции - руководитель патрульной полиции Александр Фацевич, а также руководители всех структурных и территориальных подразделений полиции Украины.