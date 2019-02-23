В Николаевской области неизвестные совершили поджог на белорусском асфальтовом заводе и избили охрану, Минск выражает протест

В г.Новый Буг Николаевской области неизвестные проникли на территорию белорусского асфальтового завода, избили охранника и совершили поджог.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, сообщение об инциденте поступило на спецлинию "102" около 5:25 пятницы, 22 февраля.

"Предварительно известно, что злоумышленники нанесли телесные повреждения охраннику, а когда тот потерял сознание, связали его веревкой, после чего подожгли щитовую пульта управления и генератор предприятия зажигательной смесью", - сказано в сообщении.

Освободившись, избитый охранник вызвал полицию и спасателей.

Пожар ликвидировали сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сумма нанесенного ущерба устанавливается. Правоохранители проводят необходимые первоочередные следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

По данному факту следователи полиции начали уголовное производство по признакам ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Полиция просит тех, кто владеет полезной для раскрытия уголовного преступления информацией, сообщить по номеру "102".

В свою очередь посольство Беларусь в Украине сообщило, что в ночь на 22 февраля было совершено разбойное нападение на асфальтобетонный завод в Новобугском районе Николаевской области, который учрежден "Строительно-монтажным трестом №8" (г.Минск) в рамках реализации договоров, заключенных на капитальный ремонт участков автотрасс в Николаевской области.

"Неустановленными лицами отравлены сторожевые собаки, избиты и связаны охранники, нанесен материальный ущерб", - сказано на сайте белорусского посольства в Киеве.

По данному факту посольство направило в МИД Украины ноту, в которой обращается внимание на то, что "такие противоправные акции не соответствуют договоренностям на высшем уровне по сотрудничеству в сфере дорожного строительства, наносят прямой ущерб конструктивно развивающимся торгово-экономическим отношениям наших стран, негативно влияют на инвестиционный имидж Украины".

"Посольство надеется, что украинской стороной будут приняты исчерпывающие меры по тщательному расследованию нападения, установлению виновных и привлечению их к ответственности", - сказано в сообщении посольства Беларуси.

Белорусская дипмиссия также отметила, что в последнее время в Украине участились случаи проявления недобросовестной конкуренции в отношении белорусских организаций, участвующих в модернизации украинской сети автодорог, и попытки дискредитировать работу холдинга "Белавтодор" на украинском рынке. В связи с этим посольство направила обращение в вице-премьер-министру Украины – министру регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадию Зубко.