События

13:08 23.02.2019

Почти 70 человек насмерть отравились в Индии суррогатным алкоголем - СМИ

1 мин читать
Почти 70 человек насмерть отравились в Индии суррогатным алкоголем - СМИ

По меньшей мене 69 человек погибли на северо-востоке Индии после того, как употребили некачественный ликер, передают в субботу западные СМИ.

Еще около 200 человек, в том числе женщины, доставлены в местные больницы.

По данным изданий, трагедия произошла в двух индийских штатах - Уттар-Прадеш и Уттаракханд. Пострадавшие заявляют, что после употребления ликера испытывали тошноту, рвоту, сильную боль в груди и удушье.

Местная полиция задержала мужчину, который занимался продажей суррогатного алкоголя

Теги: #алкоголь #суррогат #отравление #индия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:55 20.02.2019
Индийскому миллиардеру грозит тюремное заключение из-за неуплаты $77 млн шведской Ericsson

Индийскому миллиардеру грозит тюремное заключение из-за неуплаты $77 млн шведской Ericsson

01:13 20.02.2019
Генсек ООН призвал Индию и Пакистан предпринять шаги по ослаблению напряженности

Генсек ООН призвал Индию и Пакистан предпринять шаги по ослаблению напряженности

00:37 20.02.2019
Генсек ООН призвал Индию и Пакистан предпринять шаги по ослаблению напряженности

Генсек ООН призвал Индию и Пакистан предпринять шаги по ослаблению напряженности

10:04 18.02.2019
Состояние здоровья Скрипаля ухудшилось - СМИ

Состояние здоровья Скрипаля ухудшилось - СМИ

23:23 17.02.2019
Состояние здоровья Скрипаля ухудшилось

Состояние здоровья Скрипаля ухудшилось

17:21 11.02.2019
В Болгарии выясняют, есть ли связь между отравлением местного бизнесмена с "делом Скрипалей"

В Болгарии выясняют, есть ли связь между отравлением местного бизнесмена с "делом Скрипалей"

09:38 27.01.2019
В Хмельницкой области зарегистрирована вспышка пищевой токсикоинфекции

В Хмельницкой области зарегистрирована вспышка пищевой токсикоинфекции

18:43 24.01.2019
Число заболевших в Бердянске острой кишечной инфекцией детей возросло до семи

Число заболевших в Бердянске острой кишечной инфекцией детей возросло до семи

15:17 24.01.2019
Полиция возбудила дело в связи с отравлением 12 детей в школьном автобусе в Киевской области

Полиция возбудила дело в связи с отравлением 12 детей в школьном автобусе в Киевской области

14:06 24.01.2019
Количество отравившихся детей в Киевской области увеличилось до девяти, трое находятся в реанимации

Количество отравившихся детей в Киевской области увеличилось до девяти, трое находятся в реанимации

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Замглавы фракции БПП Березенко фигурирует в уголовных производствах, сообщил Аваков

Аваков: пока нет оснований говорить о причастности действующих сотрудников полиции к убийству Гандзюк

К группе туристов в районе горы Поп Иван направилась поисково-спасательная группа – ГСЧС

Боевики 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен украинский военнослужащий

В Карпатах погибло два туриста

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине в ближайшие сутки сохранится холодная и сухая погода

Замглавы фракции БПП Березенко фигурирует в уголовных производствах, сообщил Аваков

Аваков: пока нет оснований говорить о причастности действующих сотрудников полиции к убийству Гандзюк

Несколько взрывов прогремели на северо-востоке Нигерии в день выборов

Венесуэла полностью закрыла три моста на границе с Колумбией

Полиция ищет взрывчатку на Южном вокзале в Харькове

Полицейские Киева проходят тренинг по охране порядка на избирательных участках

К группе туристов в районе горы Поп Иван направилась поисково-спасательная группа – ГСЧС

МККК направил на Донбасс 190 тонн стройматериалов

Венесуэльская оппозиция попробует ввезти в страну конвои с американской гумпомощью из Колумбии и Бразилии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА