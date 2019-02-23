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13:07 23.02.2019

В Украине в ближайшие сутки сохранится холодная и сухая погода

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В Украине в ближайшие сутки сохранится холодная и сухая погода

В Украине в ближайшие сутки 24 февраля сохранится холодная погода, которую будет определять антициклон, сообщает Укргидрометцентр.

Существенных осадков в стране не ожидается. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью в западных регионах, а также в Житомирской, Винницкой и Киевской областях 3-8° мороза, на остальной территории -6-11°, в большинстве восточных областей и в Карпатах 12-17° мороза; днем в Украине от 2° тепла до 3° мороза.

В Киеве 24 февраля без существенных осадков; температура ночью 4-6° мороза, днем около 0° .

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве, 24 февраля самая высокая температура днем была 15,8° тепла в 1990 году, самая низкая ночью 20,3° мороза в 1932 году.

В Украине 25 февраля без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6° мороза, в восточных областях и в Карпатах до 11° мороза; днём 1-6° тепла.

В Киеве 25 февраля существенных осадков не ожидается, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 1-3° мороза, днём 2-4° тепла.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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