Замглавы фракции БПП Березенко фигурирует в уголовных производствах, сообщил Аваков

Заместитель главы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко фигурирует в уголовных производствах относительно нарушения избирательного законодательства, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

В интервью изданию "Зеркало недели. Украина" (ZN.UA), опубликованном в субботу, отвечая на вопрос о том, фигурирует ли в уголовных процессах замглавы фракции БПП С.Березенко, А.Аваков сказал: "Да, фигурирует. Его называют организатором схем. Он – народный депутат, и в отношении него следственных действий проводить нельзя. Но по факту – да, в производствах фигурирует".

Министр рассказал, что сотрудники офиса С.Березенко в Чернигове вызвали полицию, потому что к ним приехали журналисты и начали снимать, "как там бабушкам-то раздают".

"Из другого березенкивского офиса позвонили сами журналисты и заявили, что им препятствуют в профессиональной деятельности, не пускают туда, где незаконно раздают деньги. И туда, и туда приезжали полицейские. "У вас ордер на обыск есть?" - "Нет". - "Уходите". Но и без обыска есть, над чем работать. Полиция заходила, опрашивала граждан, фиксировала, документировала, открывал производство", - пояснил министр.

Также по его словам, кандидат в президенты, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко принесла в полицию "огромную пачку документов", где тоже "фигурирует С.Березенко".