Аваков: пока нет оснований говорить о причастности действующих сотрудников полиции к убийству Гандзюк

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что в ходе расследования дела об убийстве активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк в СБУ использовали ситуацию "в том числе и для дискредитации полиции".

"Для меня в этом деле есть вещи неприятные, инспирированные, по имеющейся у меня информации, сотрудниками СБУ. Они использовали эту ситуацию как инструмент для дискредитации определенных лиц и определенных сил. В том числе и для дискредитации полиции… Для наших противников главная задача - подорвать доверие к полиции", - заявил глава МВД в интервью еженедельнику "Зеркало недели. Украина"( ZN.UA).

А.Аваков утверждает, что "говорить о той или иной форме причастности к этому преступлению действующих сотрудников полиции пока нет ни малейших оснований".

"Если следствие установит, что те или иные сотрудники НПУ были каким-то образом причастны, и суд установит их вину, - понесут наказание. Никого покрывать не буду, напротив. Я видел, как вел себя Мериков (Артур Мериков, руководитель полиции Херсонщины – ИФ) во время расследования, у меня нет оснований считать, что он каким-то образом был причастен. Следствие должно проверить. Но я не верю в это", - подчеркнул глава МВД.

"В качестве возможного заказчика одно время рассматривали бывшего сотрудника департамента защиты экономики НПУ, у которого когда-то был конфликт с Гандзюк. Он был отстранен от должности, провели проверку, которая доказала несостоятельность этой версии. Мерикова сейчас медиа обвиняют в том, что он якобы передал одному из фигурантов дела информацию, что того ведут. Но данных, подтверждающих это, нет", - пояснил министр.