События

11:24 23.02.2019

Венесуэла полностью закрыла три моста на границе с Колумбией

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Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в субботу заявила, что венесуэльские власти приняли решение о временном закрытии трех мостов на границе с Колумбией для защиты суверенитета страны.

"Боливарианское правительство информирует население о том, что из-за серьезных и незаконных угроз, предпринимаемых правительством Колумбии в отношении мира и суверенитета Венесуэлы, было принято решение о временном полном закрытии мостов имени Симона Боливара, Сантандера и моста Уньон", - написала она своей странице в Twitter.

Накануне венесуэльские власти также перекрыли границу с Бразилией - за день до ожидаемого прибытия гуманитарной помощи США в Венесуэлу, которую правительство президента Николаса Мадуро отказывается принять.

Тем не менее, ряд СМИ сообщают, что группе венесуэльцев удалось в субботу перебраться из бразильского города Пакарайма в Венесуэлу пешком по неофициальному маршруту.

Венесуэльская оппозиция рассчитывает добиться поставок гуманитарной помощи в Венесуэлу. Центры по ее приему находятся в Бразилии и Колумбии на границе с Венесуэлой, а также на острове Кюрасао.

 

Теги: #венесуэла #колумбия
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