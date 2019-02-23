Полиция ищет взрывчатку на Южном вокзале в Харькове

Полиция в субботу проверяет информацию о минировании железнодорожного вокзала в Харькове.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, информация о том, что в здании Южного вокзала заложена взрывчатка, поступила в субботу, в 8:40.

"Для проверки информации на место происшествия выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. Проводится осмотр помещений и эвакуация людей", - говорится в сообщении.