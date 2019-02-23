Полицейские Киева проходят тренинг по охране порядка на избирательных участках

Молодые сотрудники полиции г.Киева проходят курс практических занятий по отработке алгоритма действий в нештатных случаях во время избирательной кампании и в день голосования на выборах.

Как сообщает в субботу отдел коммуникации полиции г.Киева, в частности полицейские проходят обучение на специально созданном импровизированном избирательном участке.

"За последние четыре года на службу в полицию Киева пришло много молодых людей, которые не имеют опыта в охране общественного порядка во время выборов. Поэтому мы организовали такой курс, чтобы предоставить молодым полицейским практические навыки и знания, которые они смогут использовать непосредственно на участках, при охране и доставке бюллетеней, то есть при тех ситуациях, когда полицейским приходится принимать меры в соответствии с нормами законодательства", - отметил начальник главного управления национальной полиции в г.Киеве Андрей Крищенко.

По его словам, инструкторы моделируют наиболее типичные ситуации, возникающие на участках: нарушения порядка, нарушения избирательного законодательства, конфликты или возгорания, минирование или попытки захвата помещений, где проходит голосование.

"Мы понимаем, что все предусмотреть невозможно, но мы берем типичные случаи из нашего опыта – опыта работы во время прошлых выборов. В целом этот практический курс пройдут все сотрудники, которые не заступали на охрану правопорядка во время выборов", - отметил начальник полиции Киева.