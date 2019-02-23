К группе туристов в районе горы Поп Иван направилась поисково-спасательная группа – ГСЧС

В район горы Поп Иван-Черногорский (Ивано-Франковская обл.) направилась поисково-спасательная группа для сопровождения шестерых выживших туристов и транспортировки двух тел погибших.

Как сообщается в сводке Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, поисково-спасательная группа была направлена в 5:30 субботы, 23 февраля.

"Ситуация находится на контроле управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области", - сказано в сводке Госслужбы.

Как сообщалось, в пятницу 22 февраля в Карпатах в Ивано-Франковской области погибли двое туристов.