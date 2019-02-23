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08:23 23.02.2019

Венесуэльская оппозиция попробует ввезти в страну конвои с американской гумпомощью из Колумбии и Бразилии

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Венесуэльская оппозиция попробует ввезти в страну конвои с американской гумпомощью из Колумбии и Бразилии

Венесуэльская оппозиция в субботу планирует оказать поддержку доставке в страну партий гуманитарной помощи, которая складирована в центрах приема в колумбийском городе Кукута и в бразильском городе Рорайма.

Доставку планируется произвести, несмотря на отказ венесуэльских властей принимать эту гуманитарную помощь. Для предотвращения каких-либо противоправных действий власти Венесуэлы ранее на этой неделе объявили о закрытии границы с Бразилией. Не исключено, что такая же мера будет применена и на границе с Колумбией. Кроме того, перекрыта воздушная и морская граница с нидерландскими Антильскими островами, где на острове Кюрасао также расположился центр по приему гуманитарной помощи для Венесуэлы.

Ранее в феврале на конференции по Венесуэле, которая состоялась в США, странам-донорам удалось собрать $100 млн на закупку гуманитарной помощи.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страна не нуждается в "просроченной" гуманитарной помощи из США, отметив, что в страну будут обеспечены "легальные поставки" гуманитарной помощи из России. Накануне поступила информация о том, что этот груз уже доставлен в Венесуэлу.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший президентом страны, с группой поддержки направился на границу с Колумбией принимать гуманитарный груз. Ожидается, что ему будут помогать волонтеры с обеих сторон границы. Кроме того, он издал "президентский" декрет, содержащий распоряжение местным властям поддерживать открытый режим на границе с Бразилией. Кроме того, в нем содержится призыв в полной мере поддерживать дипломатические и консульские отношения с нидерландскими Антильскими островами, как и с самим королевством Нидерландов.

Теги: #венесуэла #оппозиция #гумпомощь
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