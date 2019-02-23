События

07:28 23.02.2019

Боевики 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен украинский военнослужащий

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Боевики 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен украинский военнослужащий

Боевики незаконных вооруженных формирований 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие обстрелов один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"22 февраля российские оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня, из них 8 раз - с вооружения, запрещенного минскими договоренностями с расходом 77 мин калибров 120 и 82-мм. Кроме того, враг обстреливал позиции подразделений ООС с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также по нашим защитникам велся прицельный снайперский огонь… В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – говорится в сводке на странице штаба в Фейсбук в субботу утром.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики восемь раз обстреляли опорные пункты ООС: четыре раза - в районе Лебединского, из них дважды - из минометов калибра 120-мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды, из минометов калибра 120-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Водяного; из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия - в районе Авдеевки; в районе Марьинки огонь по украинским позициям вел снайпер.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики осуществили шесть обстрелов позиций ООС: дважды, из минометов калибра 120-мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи Новозвановки; из минометов калибра 82-мм, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Екатериновки; из минометов калибра 82-мм - в районе Крымского; из гранатометов различных систем - вблизи Луганского; из стрелкового оружия - в районе Станицы Луганской.

"Подразделения, которые подверглись огневому воздействию противника, отвечали на вражеский огонь применением всех имеющихся дежурных огневых средств, не запрещенных минскими договоренностями", – сказано в сообщении.

По данным украинской разведки, 22 февраля восемь боевиков уничтожено и двое ранены. Также уничтожено две единицы военной автомобильной техники НВФ.

В штабе отметили, что с начала текущих суток огонь по позициям ООС боевики не открывали.

Теги: #оос #сводка #украина
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