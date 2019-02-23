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06:19 23.02.2019

Трем патрульным полицейским в Киеве объявлено о подозрении за превышение полномочий

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Трем патрульным полицейским в Киеве объявлено о подозрении за превышение полномочий

Трем столичным сотрудникам патрульной полиция Украина предъявлены подозрения в превышении служебных полномочий, в результате которых произошла смерть человека, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

"В настоящее время следственным ГБР по согласованию с Генеральной прокуратурой сообщено о подозрении трем работникам патрульной полиции по факту превышения служебных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям в виде смерти потерпевшего", – говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу.

В информации уточняется, что 17 февраля, патрульные полицейские получили сообщение о нарушении общественного порядка в одном из районов г.Киева. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили агрессивно настроенного молодого человека, который вел себя неадекватно и, вероятно, находился под действием токсичных или наркотических веществ. В свою очередь патрульные попытались задержать нарушителя, однако последний начал оказывать им сопротивление.

"С целью преодоления сопротивления, работниками полиции было применено спецсредства и наручники, после чего нарушитель задержан и вызвана скорая медицинская помощь", – сказано в сообщении.

В дальнейшем патрульные обнаружили, что человек проживает в г.Вышгороде и приняли решение отвезти его к месту жительства. В связи с тем, что человек постоянно пытался выйти из машины и не желал ехать домой, патрульные высадили его из машины на подъезде к г.Вышгороду. Утром местные жители нашли труп. По предварительному осмотру судебно-медицинского специалиста - человек умер от переохлаждения.

Руководством патрульной полиции выявлено указанный факт и установлены все причастные, после чего сразу сообщено внутренней безопасности НПУ. В дальнейшем материалы направлены в ГБР.

Действия правоохранителей квалифицированы по ч.3 ст.365 (превышение полномочий работником правоохранительного органа) УК Украины, санкция уголовного преступления предусматривает лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности.

Теги: #киев #украина #полицейские #подозрение
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