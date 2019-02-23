"УАВтормет" критикует метпредприятия за снижение закупочных цен на лом, что привело к падению его заготовки

Украинская ассоциация вторичных металлов ("УАВтормет") подвергла критике металлургические предприятия Украины, которые в феврале снизили закупочные цены на лом черных металлов, несмотря на их рост на внешних рынках.

Как сообщается в обнародованных на сайте "УАВтормета" тезисах президента ассоциации, генерального директора ЧАО "Керамет" (Киев) Владимира Бублея, основные потребители металлолома в Украине, пользуясь олигопольным состоянием экономики, пытаются всячески игнорировать объективные экономические критерии ломозаготовки как бизнеса и, ограничив возможности его экспорта как альтернативного источника сбыта с помощью пролоббированных законов об экспортных пошлинах, пытаются снизить цены до уровня, при котором наступает деградация отрасли и уход из нее не только людей, но и финансов.

Как следствие – катастрофическое падение объема ломозаготовки.

"Наглядный пример – ситуация февраля нынешнего года. Анонсируя увеличение потребностей в привозном металлоломе, основные потребители, полностью игнорируя как тенденции мирового рынка, на котором цены на металлолом за 10 дней выросли почти на $15/тн до $306,5/тн, так и экономически обоснованный уровень внутренних закупочных цен, стимулирующих ломозаготовку, особенно в зимний период, снизили цену до уровня $219/тн, при этом еще и сделав попытку "поделить" поставщиков на "своих" и "чужих". Хотя, в соответствии с балансовыми расчетами, цены должны были находиться в диапазоне $240-270/тн, что все равно минимум на $50/тн меньше, чем мировые", - говорится в февральских тезисах президента ассоциации.

По его словам, вместо развития или хотя бы поддержания рынка ломозаготовки получили полный коллапс. Рынок ломозаготовки деградирует в арифметической прогрессии после административных и экономических вмешательств, ограничивающих его экономическую свободу.

При этом глава ломосборщиков предлагает для нормализации ситуации поддерживать уровень цен, обеспечивающих экономическую активность на рынке ломозаготовки. Цена должна базироваться на двух индикаторах - мировых ценах и уровне цены, стимулирующей ломозаготовительную деятельность в соответствии со структурой металлофонда.

В.Бублей призывает перестать мыслить шаблонами плановой социалистической экономики и государственной монополии на сбор и заготовку металлолома. Отказаться от практики ограничения предпринимательской деятельности в сфере ломозаготовки каким-либо субъектам и/или группам субъектов. Лоббировать принятие и имплементацию законов, жизненно необходимых для функционирования и развития отрасли в правовом поле. Развивать мощности по приему и переработке лома на предприятиях. Лоббировать принятие госпрограмм по увеличению парка подвижного состава и развитию инфраструктуры УЗ как основного перевозчика металлолома. Выделять оборотные средства, достаточные для создания и поддержания на уровне 45/60-дневного запаса металлолома на предприятии.

"А за нами, поверьте, дело не станет. Ведь, согласитесь, странно, имея металлофонд более 300 млн тонн, страдать от дефицита металлолома", - резюмирует глава ассоциации.