Генсек ООН обсудил с главой МИД Венесуэлы ситуацию в стране и в регионе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу местного времени обсудил с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой ситуацию в Венесуэле и в регионе.

По сообщению информационной службы ООН, в ходе встречи генсек ООН обратился к властям Венесуэлы с призывом воздержаться от применения оружия в отношении участников манифестаций.

Кроме того, он заверил венесуэльского министра в том, что ООН продолжит действовать в соответствии с общечеловеческими принципами гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости, работая с венесуэльскими учреждениями ради помощи людям, находящимся в нужде.

Ранее в пятницу с границы поступили сообщения о том, что венесуэльская армия открыла огонь по индейцам-пемонам (коренное население этого района Южной Америки), которые попытались выйти на границу для встречи конвоев с гуманитарной помощью из Бразилии.

Еще около десятка человек получили ранения, в том числе трое - серьезные.