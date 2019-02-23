События

02:23 23.02.2019

Двум лицам, проходящим военную службу в структурах боевиков на временно оккупированных территориях, сообщено о подозрении

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Двум лицам, проходящим военную службу в структурах боевиков на временно оккупированных территориях, сообщено о подозрении

По информации досудебного расследования двум подозреваемым прокуратурой Черкасской области сообщено о подозрении за участие в террористической организации и содействии ее деятельности на Донбассе.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Черкасской области в пятницу двум лицам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 (участие в террористической организации и содействие ее деятельности) Украины Украины.

Досудебным расследованием, которое осуществляется следственным отделом Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области под процессуальным руководством работников прокуратуры области, установлено, что мужчины, находясь на территории Луганской области, временно подконтрольной представителям террористической организации "Луганская народная республика", с 2014 года проходят военную службу в рядах батальонов "народной милиции ЛНР".

"За совершенное подозреваемым грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой", – добавили в полиции.

Теги: #боевики #украина #следствие
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