Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости увеличить присутствие военных кораблей НАТО в Черном море из-за российской агрессии, сообщила пресс-служба главы государства.

П.Порошенко подчеркивает необходимость увеличить присутствие военных кораблей Североатлантического альянса в Черном море в связи с агрессивными действиями России в акватории Черного и Азовского морей и захватом украинских судов и моряков Военно-морских сил Украины.

"Мы должны усилить присутствие кораблей НАТО в Черном море", - отметил президент. При этом он подчеркнул, что "после незаконной аннексии Крыма полностью разрушен баланс сил в Черном море".

"Путин использует Крым для размещения там ракет, значительно увеличена численность военно-морских сил Российской Федерации. Это создает очень опасную ситуацию и дестабилизирует регион", - сказал глава государства.

Также он не исключил дальнейшие возможные агрессивные действия России в Черном море. "Как это было с нападением на украинские военные катера", - добавил П.Порошенко.

"Именно поэтому присутствие кораблей НАТО станет фактором стабилизации", - убежден глава Украинского государства.

Президент также отметил, что с российским президентом мировая коалиция говорит с позиции силы. "Если мировая коалиция будет достаточно сильной, если санкции, которые являются достаточно эффективными будут продолжаться, если все инструменты давления, которые мы имеем, будут задействованы, разговор с Путиным может принести результат", - сказал П.Порошенко.