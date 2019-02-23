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00:41 23.02.2019

В Киеве дежурят 321 единица техники и 54 бригады ручной уборки снега

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В Киеве дежурят 321 единица техники и 54 бригады ручной уборки снега

С вечера пятницы на дорогах Киева дежурят 321 единица техники и 54 бригады с ручной уборки снега КП "Киевавтодор", сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"К вечеру в Киеве начался снег. 321 единица снегоуборочной техники и 54 бригады с ручной уборки предприятий "Киевавтодора" дежурят в столице", – говорится в сообщении мэрии со ссылкой на пресс-службу коммунальной корпорации в пятницу.

В информации отмечается, что дорожники проводят обработку противогололедными материалами мостов, путепроводов, спусков и подъемов, улиц со сложными условиями движения. Эти меры направлены на недопущение образования гололеда.

В КГГА подчеркнули, что дорожно-эксплуатационные предприятия "Киевавтодора" внимательно следят за синоптической ситуацией и в соответствии с погодными условиями принимать все необходимые меры для обеспечения безопасных условий движения на улично-дорожной сети Киева.

Теги: #киев #снег #украина #коммунальщики
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