События

23:55 22.02.2019

Два человека погибли в Венесуэле при попытке не дать заблокировать участок границы с Бразилией

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Два человека погибли в Венесуэле при попытке не дать заблокировать участок границы с Бразилией

Два человека погибли в пятницу на юге Венесуэлы возле границы с Бразилией после того, как венесуэльские военные открыли огонь по сторонникам оппозиции, сообщает американское издание "Вашингтон пост" со ссылкой на свидетелей и лидеров местного сообщества.

Еще около десятка человек получили ранения, в том числе трое - серьезные.

"Вашингтон пост" утверждает, что местные сторонники оппозиции пытались не дать закрыть участок венесуэльско-бразильской границы в районе деревни Кумаракапай на дороге, связывающей две страны. Когда в этот район прибыл конвой военных, активисты попытались помешать его движению, загородив ему дорогу. После этого военные открыли огонь по собравшмся, отмечает газета.

В свою очередь в госдепе США осудили этот инцидент.

"Соединенные Штаты осуждают убийства, нападения и сотни произвольных задержаний в Венесуэле. Мы выступаем заодно с семьями пострадавших в требовании добиться справедливости и подотчетности", - цитирует "Вашингтон пост" слова неназванного представителя госдепа.

Накануне венесуэльские власти перекрыли границу с Бразилией - за день до ожидаемого прибытия гуманитарной помощи США в Венесуэлу, которую правительство президента Николаса Мадуро отказывается принять.

Венесуэльская оппозиция и самопровозглашенный президент Хуан Гуайдо в свою очередь рассчитывают добиться поставок гуманитарной помощи в Венесуэлу. Центры по ее приему находятся в Бразилии и Колумбии на границе с Венесуэлой, а также на острове Кюрасао.

Теги: #венесуэла #жертвы #столкновения
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