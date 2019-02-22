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22:53 22.02.2019

В результате ДТП на трассе "Киев-Чоп" погибли три человека

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В результате ДТП на трассе "Киев-Чоп" погибли три человека

В результате дорожно-транспортного проишествия на автодороге "Киев - Чоп" в с.Грушвица Вторая (Ровенская обл.) погибли три человека, сообщили в Главном управлении Нацполиции Ровенской обл.

"Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 22 февраля, около 10:00 на автодороге "Киев-Чоп" в с.Грушвица Вторая Ровенского района", – говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу.

Правоохранители установили, что 34-летняя жительница г.Днепр, управляя автомобилем "Porsche Cayenne", двигаясь в направлении Львова, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем "Daewoo Sens", в результате чего погибло три человека.

"В результате ДТП 55-летний водитель автомобиля "Daewoo" и 53-летняя пассажирка, жители с.Голосковичи Львовской обл., погибли на месте происшествия. Еще одна пассажирка легковушки, 30-летняя односельчанка умерла в больнице. Кроме того, в салоне находилась еще и пятилетняя девочка. Ее без сознания госпитализировали в реанимационное отделение Ровенской центральной городской больницы", – добавили в пресс-службе ГУ Нацполиции региона.

Подчеркивается, что водитель и пассажир внедорожника не пострадали. В соответствии с медицинским освидетельствования женщина-водитель была трезвая.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших гибель трех человек, следователем следственного управления начато досудебное расследование по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о задержании 34-летней женщины в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Теги: #жертвы #дтп #украина #ровенская_область
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