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21:43 22.02.2019

Самолеты ВВС США доставили в колумбийский Кукуту груз гуманитарной помощи для Венесуэлы

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Самолеты ВВС США доставили в колумбийский Кукуту груз гуманитарной помощи для Венесуэлы

Два военно-транспортных самолета ВВС США с 50 тоннами продовольствия и медикаментов для Венесуэлы в пятницу приземлились на аэродроме близ колумбийского города Кукуты, сообщает радиостанция "Голос Америки".

По данным радиостанции, самолеты прибыли с военной базы США "Хоумстэд" близ Майами (штат Флорида).

"Мы (вооруженные силы США) поддерживаем Госдеп, Агентство по развитию USAID в реализации этой важной гуманитарной миссии. Отгрузку произвело агентство USAID, а вооруженные силы США обеспечивают логистическую поддержку", - сообщил радиостанции полковник ВВС США Армандо Эрнандес.

Эта поставка гуманитарной помощи осуществлена за день до предполагаемой попытки ее доставки через границу, о чем ранее объявила венесуэльская оппозиция.

Теги: #венесуэла #сша #колумбия #гумпомощь
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