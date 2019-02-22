Правоохранители открыли уже 77 дел и 401 протокол по нарушениям на выборах - Аваков

В Министерство внутренних дел и Национальную полицию Украины на 54-й день избирательной кампании на выборах главы государства поступило 1741 сообщение о нарушениях, заявляет глава МВД Арсен Аваков.

"Все без исключения получили реакцию от правоохранителей. 77 уголовных производств, 401 административный протокол. Статистика по фигурантам обращений такая: БПП – 420, Батькивщина – 337, Самопомич – 159, Гражданская позиция – 124, Радикальная партия – 117", - написал А.Аваков на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

Министр прогнозирует, что с приближением для выборов таких сообщений и вызовов будет поступать все больше. "И тем жестче мы будем на это реагировать. Без компромиссов и поблажек! Агитаторы с оружием, ночные облавы на оппонентов, интриги между правоохранителями в регионах - никогда это не станет для меня нормой", - подчеркнул глава ведомства.

При этом А.Аваков заявил, что сам он не намерен идти на компромиссы и заключать тайные союзы ни с одним из кандидатов в президенты.

"Никакой легитимизации для нарушителей избирательного законодательства не будет. Это принцип… Нам не нужна от кандидатов похвала, мы не уступим угрозам и шантажу. Наша единственная цель – выборы, итоги которых признает все украинское общество и международная общественность", - резюмировал министр.