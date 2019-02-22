Аваков заявил о готовящейся против него провокации – перечислении крупной суммы из-за рубежа

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что против него готовится провокация в виде перечисления ему крупной суммы денег из-за рубежа.

"Несколько часов назад оперативные источники сообщили мне, что определенные структуры готовят ряд провокаций против меня - как министра внутренних дел, - и МВД… По "сценарию", на мои счета в Украине или Италии из непонятных источников должна "упасть" внушительная сумма денег в иностранной валюте – якобы за "оплату услуг МВД по прикрытию фальсификации и подкупа избирателей в пользу определенного кандидата". Для полноты "эффекта" деньги могут быть российского происхождения", - написал А.Аваков на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

По словам министра, "это делается для того, чтобы дискредитировать и нивелировать работу полиции по обеспечению честных выборов в Украине".

А.Аваков заявляет, что "предполагал, что что-то подобное может случиться, и старался быть к этому готов. И готов".