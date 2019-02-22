События

20:16 22.02.2019

Порошенко выступит на Общественном телевидении 4 и 16 марта, Зеленский - 9 и 23 марта, Тимошенко - 10 и 24 марта

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Порошенко выступит на Общественном телевидении 4 и 16 марта, Зеленский - 9 и 23 марта, Тимошенко - 10 и 24 марта

Президент Украины Петр Порошенко обратится со своим предвыборным выступлением на канале Общественного телевидения Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) 4 и 16 марта в 19:10.

Это указано в дополнении к постановлению ЦИК Украины от 21 февраля об утверждении результатов жеребьевки о предоставлении кандидатам в президенты Украины эфирного времени для проведения предвыборной агитации за счет бюджета.

Шоумен Владимир Зеленский выступит со своими 15-минутными обращениями, как предусмотрено для каждого из кандидатов, 9 и 23 марта в 19:30.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко обратится к украинцам 10 и 24 марта в 20:08.

Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко выступит на Общественном ТВ 11 и 26 марта в 19:10. Кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко - 4 и 16 марта в 19:30. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко - 2 и 14 марта в 20:08.

На Общественном радио НОТУ П.Порошенко выступит 7 и 16 марта, В.Зеленский - 7 и 19 марта, Ю.Тимошенко и О.Ляшко - 1 и 12 марта, А.Гриценко - 8 и 21 марта, Ю.Бойко - 2 и 13 марта.

 

Теги: #выступление #тв #выборы
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