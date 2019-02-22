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17:35 22.02.2019

Ассоциация юристов заявила о поддержке нотариусов в борьбе против коррупционных и рейдерских схем

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Ассоциация юристов заявила о поддержке нотариусов в борьбе против коррупционных и рейдерских схем

Ассоциация юристов Украины (АПУ, Ассоціація правників України) заявила о поддержке нотариусов, которые намерены провести мирную акцию против коррупционных и рейдерских схем в сфере юстиции.

"АПУ заявляет о поддержке позиции Нотариальной палаты Украины (НПУ) о недопустимости существования коррупции и рейдерства в сфере юстиции", - указано в заявлении АПУ, переданном в агентство "Интерфакс-Украина".

В АПУ считают, что "в государстве сложилась ситуация, когда нотариусы незаконно ограничены в полном объеме осуществлять профессиональную деятельность".

Ассоциация призвала Министерство юстиции Украины отменить обязанность нотариуса дополнительно подтверждать профессиональную компетентность, восстановить доступ в госреестры нотариусам, срок блокировки которых истек, и не требовать у нотариусов никакого дополнительного сертификата о подтверждении профкомпетентности в соответствующей сфере госрегистрации.

Кроме того, АПУ призывает Минюст прекратить применение временной блокировки доступа нотариусов в госреестры "за технические ошибки и недостатки программного обеспечения госреестров, поскольку такие недостатки никоим образом не нарушают законных прав и интересов граждан, а лишь создают широкие возможности для коррупции в органах юстиции", а также установить четкие критерии и процедуры проведения мониторинга и проверок нотариусов, предусмотреть дифференциацию санкций за нарушения в сфере госрегистрации с учетом характера нарушения и в обязательном порядке привлекать НПУ к разработке изменений в законодательстве по вопросам нотариальной деятельности.

"Обращаем внимание на недопустимость использования любых способов давления и преследования нотариусов со стороны Минюста за публичные высказывания ими своих взглядов и убеждений. Ассоциация призывает всю юридическую общественность Украины работать по принципам уважения к закону, верховенства права и нетерпимости к коррупции", - подчеркивается в заявлении АПУ.

Как сообщалось, совет Нотариальной палаты Украины принял решение о проведении частными нотариусами 25 февраля мирного собрания под Кабинетом министров "Нотариат против коррупционных и рейдерских схем". В этот день частные нотариусы не будут совершать нотариальные действия.

В то же время к акции не будут привлекаться государственные нотариусы, которые в этот день будут вести прием граждан, а также частные нотариусы, работающие в округах, где осуществляют деятельность менее двух нотариусов.

Отношения между нотариусами и Минюстом обострились после инициативы министерства, закрепленной решением Кабмина, возобновлять доступ нотариусов к госреестрам только после прохождения специальных экзаменов.

Теги: #юристы #нотариусы #коррупция #рейдерство
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